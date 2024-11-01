Яку кількість валюти продав НБУ

У жовтні 2024 року регулятор продав 3,428 мільярда доларів на міжбанку. Це значення на 6,7% більше ніж у вересні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Зверніть увагу! Протягом вересня НБУ продав на міжбанку 3,214 мільярда доларів.

Регулятор здійснює операції на міжбанківському валютному ринку для покриття структурного дефіциту іноземної валюти та обмеження крурсових коливань,

– пояснює НБУ.

За жовтень в Україну надійшло 1,4 мільярда доларів міжнародної допомоги. Завдяки цим коштам мали покрити дефіцит бюджету.

З початку 2024 року Україна загалом отримала 25,9 мільярда доларів. Тобто, НБУ витратив на підтримку курсу більше, ніж сума наданої допомоги.

Зауважте! До кінця цього року Україна має отримати ще 15 мільярдів доларів допомоги. Загалом за 2024 це значення має сягнути 41,5 мільярда гривень.