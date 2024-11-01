Що має на меті нова угода

Як передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg, комерційна угода європейських країн, яка зараз близька до підписання, передбачає постачання газу на рівні 12 – 14 мільярдів кубометрів газу на рік з Азербайджану через Україну.

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Річ у тім, що за новою угодою використовуватиметься та ж трубопровідна мережа, якою зараз транспортується російський газ через Україну до Євросоюзу.

Зверніть увагу! Поставки з Азербайджану фактично замінять старі поставки, які отримує Європа зараз за транзитною угодою. Водночас контракт також передбачає так звану угоду між Азербайджаном та Росією, адже Азербайджан не має достатньої експортної потужності для заміни існуючих поставок.

Водночас ціни на європейський газ впали на 8,1% після новин про прогрес у переговорах. Відтак ця угода може допомогти стримати вартість на ринку.

Попередньо, поставки відбуватимуться таким чином:

Азербайджанська державна енергетична компанія Socar постачатиме газ до Суджі на російсько-українському кордоні.

Після цього угорська компанія MVM та словацька Slovensky Plynarensky Priemysel AS візьме на себе транспортування газу до Європи.

Втім будь-яка комерційна угода потребуватиме політичної підтримки з боку української влади.

Повідомляється, що Україна зможе отримувати плату за транзит за використання своєї трубопровідної мережі – близько 800 мільйонів доларів на рік.