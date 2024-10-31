Витрати на оборону Росії перевищать соціальні видатки

У проєкті бюджету Росії на 2025 рік приблизно третина всіх витрат, що становить 6,3% ВВП, відведена на військові потреби. Це найвищий рівень з часів Холодної війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Вперше витрати на оборону перевищать соціальні видатки вдвічі.

Бюджет 2025 року передбачає, що Путін змушений скоротити витрати практично у всіх сферах, щоб фінансувати війну,

– каже економіст Сергій Алексашенко, колишній заступник голови Центробанку.

Уряд вже розпочав підвищення податків для фінансування війни в Україні. Очікується, що масштабна податкова реформа забезпечить додаткові доходи у розмірі 1,7% ВВП у 2025 році. Проте економісти вважають, що цього буде недостатньо.

Коректування внутрішніх податків залишиться в центрі уваги влади. Не виключено, що у 2025 році ми побачимо багато ініціатив щодо зміни податкового законодавства та нормативних актів,

– вважає Олексій Клімюк з Alfa Wealth.

Водночас очікуване зниження цін на нафту, головний експортний товар Росії, негативно вплине на фінанси країни. Проєкт бюджету прогнозує, що ціна на нафту впаде з 70 доларів за барель у 2024 році до 65,5 доларів у 2027 році, що призведе до зниження державних доходів.