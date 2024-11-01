Что подразумевает новое соглашение

Как передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg, коммерческое соглашение европейских стран, которое сейчас близко к подписанию, предусматривает поставки газа на уровне 12 – 14 миллиардов кубометров газа в год из Азербайджана через Украину.

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Дело в том, что по новому соглашению будет использоваться та же трубопроводная сеть, которой сейчас транспортируется российский газ через Украину в Евросоюз.

Обратите внимание! Поставки из Азербайджана фактически заменят старые поставки, которые получает Европа сейчас по транзитному соглашению. В то же время контракт также предусматривает так называемое соглашение между Азербайджаном и Россией, ведь Азербайджан не имеет достаточной экспортной мощности для замены существующих поставок.

В то же время цены на европейский газ упали на 8,1% после новостей о прогрессе в переговорах. Поэтому это соглашение может помочь сдержать стоимость на рынке.

Предварительно, поставки будут происходить следующим образом:

Азербайджанская государственная энергетическая компания Socar будет поставлять газ в Суджи на российско-украинской границе.

После этого венгерская компания MVM и словацкая Slovensky Plynarensky Priemysel AS возьмет на себя транспортировку газа в Европу.

Впрочем любая коммерческая сделка потребует политической поддержки со стороны украинской власти.

Сообщается, что Украина сможет получать плату за транзит за использование своей трубопроводной сети – около 800 миллионов долларов в год.