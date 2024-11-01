Будет ли транзит

В заявлении говорится, что обсуждение транзита продолжается, однако, информация о скором подписании контракта с участием SPP не соответствует действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Источники в азербайджанской компании SOCAR также отметили, что значение этого сообщения преувеличено.

Стоит отметить, что SPP была лидером в попытках сохранить транзит, несмотря на войну России с Украиной, поскольку альтернативные маршруты стоят дороже.то отметить, что компания.

Контекст

Агентство Bloomberg сообщило, что венгерские и словацкие компании почти договорились о поставках 12-14 миллиардов кубометров газа в год из Азербайджана.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков скептически прокомментировал перспективы сделки, отметив на пресс-конференции 1 ноября, что не может спрогнозировать дальнейшее развитие событий, в частности после того, как Украина выразила готовность прекратить действующий контракт.

Обратите внимание! Ожидается, что общий объем экспорта российского газа через Украину в этом году составит около 14 миллиардов кубометров – небольшая часть от довоенных показателей.