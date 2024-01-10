Проблем із соціальними видатками у 2024 році не передбачається

У 2023 році Україна зіштовхнулася з різними фінансовими перешкодами, які мали б вплинути на забезпечення соціальної допомоги громадянам. Попри це, у Мінсоцполітики вважають, що проблем із соцвиплатами не буде.

Що буде з соцвиплатами

Перша заступниця міністра соціальної політики України, Дар'я Марчак, розповіла про перспективи фінансування соціальних витрат у 2024 році. Хоча ситуація може мати різні сценарії, наразі базовим сценарієм є вчасне та достатнє фінансування соціальної підтримки, передає 24 Канал.

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Попри це, проблем із соцвиплатами у поточному році міністерство не передбачає.

Дар'я Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики України Два роки тому ми з вами не думали, що можлива повномасштабна війна. Тому ми не можемо виключати жодного сценарію. Поки що базовим сценарієм є те, що гроші на соціальну підтримку будуть у достатньому обсязі вчасно надходити, і проблем із фінансуванням не буде.

Чиновниця також підкреслила важливість ефективного та адресного розподілу соціальних виплат, особливо коли вони фінансуються міжнародними партнерами, з метою надання допомоги тим, хто дійсно потребує цього виду підтримки.

Які соцвиплати змінилися з 1 січня

У Держбюджеті передбачалось, що через зростання прожиткового мінімуму будуть встановлені нові розміри соціальної допомоги на 2024 рік.

Для різних категорій прожитковий мінімум з 1 січня становить:

на дітей до 6 років – 2 563 гривні,

– 2 563 гривні, на дітей від 6 до 18 років – 3 196 гривень,

– 3 196 гривень, працездатні особи – 3 028 гривень,

– 3 028 гривень, особи, що втра­тили праце­здат­ність – 2 361 гривню.

Пенсії

Мінімальна пенсія становить 2 361 гривню з 1 січня, а максимальна пенсія у 2024 році складатиме 23 610 гривень, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам.

Середня пенсія, яка наразі складає 5 311 гривень, очікується зросте до 6 тисяч гривень.

! У 2024 році запланована індексація пенсій у 3 етапи: січень, березень та липень.

Виплати на дітей:

Дитячі виплати складатимуть 2 563 гривні для дітей до 6 років та 3 196 гривень для дітей від 6 до 18 років.

Жінки, які перебувають у декретній відпустці та не є підприємцями, отримуватимуть 757 гривень щомісяця.

Особи, які оформили опіку чи піклування над дитиною, отримають від 6 407,5 гривень до 7 990 гривень залежно від віку дитини.

Мінімальні аліменти становлять 1 281,5 гривень для дітей до 6 років та 1 598 гривень для дітей від 6 до 18 років.

Виплати по інвалідності: