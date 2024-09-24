Чи вистачить Україні коштів на соцвиплати у 2025 році

Українців запевняють, що у 2025 році не виникне жодних проблем із соціальними виплатами. Уряд вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільності та своєчасності виплат попри можливі економічні виклики.

Що буде із соцвиплатами у 2025 році

У Міністерстві фінансів запевнили, що у 2025 році не буде перебоїв із соціальними виплатами, оскільки це є одним з пріоритетів державного бюджету. Про це під час брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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За його словами, наразі немає жодних підстав сумніватися в тому, що соціальна сфера буде повністю профінансована і наступного року. Це питання є одним із ключових бюджетних пріоритетів поряд із витратами на оборону.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Передбаченого ресурсу достатньо для того, щоб забезпечити потреби усіх соціально вразливих категорій. І це – пріоритетні видатки в бюджеті. Жодного разу з початку повномасштабного російського вторгнення уряд не затримував виплати ні пенсій, ні інших соціальних видатків.

У проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачено виділити 419,2 мільярда гривень для підтримки соціально вразливих верств населення. З цієї суми: