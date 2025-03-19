У Мінекономіки прокоментували сповільнення зростання ВВП в Україні

У лютому 2025 року ВВП України зріс на 0,7%. Водночас за підсумками перших двох місяців року він збільшився на 1,1%.

Що відбувається з ВВП України

Нижчий початок року відображає нерівномірності тенденцій росту минулого року, пише 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.

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Водночас це все одно "трохи вище" прогнозу на I квартал. Основними факторами зростання економіки залишаються:

будівельна галузь; переробна промисловість; внутрішня торгівля.

Уповільнення темпів зростання економіки у лютому відбулося через ракетні обстріли об'єктів газовидобування та тимчасове зменшення активності експортерів,

– сказав перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Зверніть увагу! Водночас високе бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла за програмами єВідновлення та єОселя, закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК компенсували ці негативні чинники.

Які галузі демонструють позитивну тенденцію

На сайті відомства зазначено, що зростання ВВП у лютому 2025 року також відбулось завдяки пожвавленню у внутрішній (роздрібній) торгівлі. Зокрема у лютому продовжували покращуватись споживчі настрої, і це спостерігається четвертий місяць поспіль.

Зокрема програми відновлення та підтримки бізнесу сприяють розвитку переробної промисловості. Виробництво будівельних матеріалів, продукції машинобудування та харчової промисловості демонструє позитивну динаміку. До того ж у секторі ОПК збільшуються виробничі потужності. Активізується металургія.

У яких сферах спостерігаються проблеми

Водночас в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції. Причиною є збільшення собівартості її виробництва.

Також зафіксовано падіння у добувній промисловості через ракетні обстріли видобувної газової інфраструктури. Крім того, є падіння у транспорті через тимчасове зменшення активності експортерів.

У січні 2025 року зростання ВВП оцінюється на рівні 1,5%. Минулого року зростання було нерівномірним:

у I кварталі – 6,5%;

у II кварталі – 3,7%;

у III кварталі – 2,0%.

Зверніть увагу! Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року – 2,7% за рік.