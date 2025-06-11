Понад мільярд доларів збитків: чим завершилася справа про заблоковані в Росії літаки

Найбільший у світі лізингодавець літаків може стягнути понад 1 мільярд доларів за літаки, що "застрягли" в Росії після початку повномаштабного вторгення. Таке рішення ухвалив Лондонський Високий суд.

Чим завершилася відома справа

Справу про літаки AerCap, які залишаються заблокованими в Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, вважають однією з найгучніших у світовій авіаційній галузі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Позов стосувався майже 150 літаків та деяких двигунів, загальна вартість яких раніше досягала 4,7 мільярда доларів, хоча врегулювання, зокрема укладені в перший день судового розгляду в жовтні, зменшили цю цифру.

Суддя Крістофер Бутчер заявив, що літаки були втрачені, і "ця втрата сталася 10 березня 2022 року, коли російський закон заборонив експорт літаків та авіаційного обладнання з Росії".

У результаті Лондонський Високий суд дозволив ірландській компанії AerCap відшкодувати понад 1,03 мільярли доларів збитків. Окрім цієї суми, AerCap уже отримала понад 1,3 мільярди доларів у 2023 році в межах кількох угод із російськими орендарями та страховою компанією.

Загальна сума відшкодувань після рішення суду складає понад 2,3 мільярди доларів.

Масштаби позову

Позов AerCap був частиною ширшої справи за участі кількох лізингових компаній, зокрема Dubai Aerospace Enterprise, Merx Aviation, Falcon і Genesis, проти великих гравців страхового ринку, серед яких AIG, Lloyd’s, Chubb і Swiss Re.

Цей процес вважається одним із найбільших страхових супречок, які коли-небудь розглядалися в британській судовій системі.