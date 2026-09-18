"Це не означає миттєвого припинення війни": у Зеленського пояснили значення санкцій проти Росії

Законопроєкт Ліндсі Грема щодо "пекельних" санкцій проти Росії підтримали. Зокрема, "за" були 262 члени Палати представників США.

Як повинні працювати "пекельні" санкції проти Росії

Це рішення має стати важливим елементом комплексного тиску на Росію, який включає українські удари по нафтовій інфраструктурі та міжнародні санкційні обмеження, про що зазначив радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Річ у тім, що Росія досі отримує значні доходи від продажу нафти, зокрема через країни, які продовжують купувати її енергоносії. Саме ці доходи дозволяють Москві фінансувати виробництво ракет та дронів, а також закуповувати іноземні компоненти та компенсувати втрати на полі бою.

Україна вже створює проблеми для російської нафтопереробки завдяки своїм ударам. Тепер ще важливо, щоб Сполучені Штати посилили тиск на зовнішні канали, через які Росія продовжує отримувати гроші.

Владислав Власюк Радник – уповноважений Президента України з питань санкційної політики Передбачені законопроєктом тарифи проти країн-покупців російських енергоносіїв можуть стати дієвим інструментом, щоб скоротити ці доходи та підвищити ціну співпраці з Росією. Окремо важливо, що санкції також охоплюють Іран. Москва й Тегеран вже давно співпрацюють у військово-промисловому напрямі, обмінюються технологіями та використовують спільні канали постачання.

Зокрема, іранські дрони й компоненти для російського озброєння вже давно стали частиною війни проти України. Як зазначив Власюк, тиск на обидві держави має обмежити їхню здатність підтримувати виробництво зброї та розвивати військову взаємодію.

Ми очікуємо, що санкції зроблять російський експорт енергоносіїв дорожчим, складнішим і менш прибутковим. Це не означає миттєвого припинення війни, але означає поступове скорочення можливостей Росії підтримувати її нинішню інтенсивність на полі бою,

– пояснив Владислав Власюк.

Тобто санкції повинні працювати не як символічне покарання, а як інструмент, що впливає на здатність Росії вести війну проти України. Власюк наголосив, що саме такого практичного результату Київ очікує від ухваленого законопроєкту.