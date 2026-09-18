Как должны действовать "адские" санкции против России

Это решение должно стать важным элементом комплексного давления на Россию, которое включает украинские удары по нефтяной инфраструктуре и международные санкционные ограничения, о чем отметил советник – уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Дело в том, что Россия до сих пор получает значительные доходы от продажи нефти, в частности через страны, которые продолжают покупать ее энергоносители. Именно эти доходы позволяют Москве финансировать производство ракет и дронов, а также закупать иностранные компоненты и компенсировать потери на поле боя.

Украина уже создает проблемы для российской нефтепереработки благодаря своим ударам. Теперь еще важно, что Соединенные Штаты усилили давление на внешние каналы, через которые Россия продолжает получать деньги.

Владислав Власюк Советник – уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Предусмотренные законопроектом тарифы в отношении стран-покупателей российских энергоносителей могут стать действенным инструментом для сокращения этих доходов и повышения цены сотрудничества с Россией. Отдельно важно отметить, что санкции также охватывают Иран. Москва и Тегеран уже давно сотрудничают в военно-промышленной сфере, обмениваются технологиями и используют общие каналы поставок.

В частности, иранские дроны и компоненты для российского вооружения уже давно стали частью войны против Украины. Как отметил Власюк, давление на оба государства должно ограничить их способность поддерживать производство оружия и развивать военное взаимодействие.

Мы ожидаем, что санкции сделают российский экспорт энергоносителей более дорогостоящим, сложным и менее прибыльным. Это не означает мгновенного прекращения войны, но означает постепенное сокращение возможностей России поддерживать ее нынешнюю интенсивность на поле боя,

– пояснил Владислав Власюк.

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То есть санкции должны работать не как символическое наказание, а как инструмент, влияющий на способность России вести войну против Украины. Власюк подчеркнул, что именно такого практического результата Киев ожидает от принятого законопроекта.