Об этом сообщает издание Politico.

Голосование за санкции против России положило конец длительному перерыву в оказании помощи Украине?

Голосование в Палате представителей положило конец длительной паузе в решительных действиях Конгресса США по сдерживанию российской агрессии. Инициатива разработана на основе предложений сенатора Линдси Грэма и теперь направляется на подпись президенту Дональду Трампу.

Документ предусматривает введение обязательных ограничений в отношении высшего руководства России и ее энергетического сектора. Под санкции также попадают физические и юридические лица, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом и теневым танкерным флотом.

Отдельным пунктом законопроекта предусмотрено введение 100-процентной таможенной пошлины для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Сторонники инициативы, среди которых и президент Украины Владимир Зеленский, убеждены, что эти меры лишат Москву ключевых доходов для финансирования войны.

Острые споры в Демократической партии и раскол во время голосования

В ходе обсуждения документ столкнулся с сопротивлением со стороны законодателей, выразивших обеспокоенность по поводу предоставления Белому дому слишком больших полномочий. Противники положения о пошлинах предупреждают, что этот инструмент может быть использован Дональдом Трампом не только против противников, но и против союзников США.

Конгрессмен от Демократической партии Грегори Микс отметил, что новые пошлины могут усилить экономическое давление на американцев и не заменят прямых поставок вооружения и систем противовоздушной обороны. В свою очередь лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис отказался поддержать законопроект из-за наличия лазеек для отмены ограничений.

Несмотря на позицию фракционного руководства, в Демократической партии произошел раскол, поскольку 58 ее представителей поддержали документ вместе с республиканцами. В результате законопроект набрал необходимое количество голосов и практически гарантированно будет подписан президентом США.

Напомним, в Кремле отреагировали на решение Вашингтона. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал его "недружественным шагом" и заявил, что в случае введения новые санкции якобы могут затруднить поиск мирного урегулирования войны в Украине. Российская сторона заявила, что продолжает следить за дальнейшей судьбой документа.