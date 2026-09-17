В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона "недружественным шагом".

Что заявили в Кремле о санкциях США?

Песков отметил, что Россия расценивает принятие в США законопроекта об ужесточении санкций как "недружественные действия".

Эти санкции в случае их введения затруднят усилия по поиску мирного урегулирования в Украине,

– сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что российская сторона продолжает следить за ситуацией вокруг законопроекта.

Напомним, США сделали очередной шаг к усилению санкционного давления на Россию. Палата представителей Конгресса 17 сентября поддержала законопроект, предусматривающий новые ограничения против Кремля и тех, кто помогает ему финансировать войну. Ранее документ уже одобрил Сенат США.

Законопроект предусматривает усиление экономического давления на Москву и может содержать санкции против стран, способствующих обходу российских ограничений. Теперь документ должен пройти необходимые процедурные этапы и быть передан на подпись президенту США Дональду Трампу.

Владимир Зеленский отметил, что голосование в Палате представителей состоялось в ночь очередной российской атаки на Украину с применением баллистических и других ракет и дронов.

В ходе удара вновь пострадала гражданская инфраструктура. Повреждения зафиксированы в восьми регионах, в частности российские войска атаковали энергетические объекты в Сумской и Одесской областях. В Киеве и Одессе были нанесены удары по жилым домам, более десяти человек получили ранения, среди них есть дети.