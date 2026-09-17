Про це повідомляє видання Politico.

Голосування за санкції проти Росії зупинило тривалу перерву у допомозі Україні?

Голосування в Палаті представників поклало край тривалій паузі у рішучих діях Конгресу США щодо стримування російської агресії. Ініціатива розроблена на основі пропозицій сенатора Ліндсі Грема й тепер прямує на підпис президенту Дональду Трампу.

Документ передбачає запровадження обов’язкових обмежень проти вищого керівництва Росії та її енергетичного сектору. Під санкції також потрапляють фізичні та юридичні особи, які співпрацюють із російським оборонно-промисловим комплексом і тіньовим танкерним флотом.

Окремим пунктом законопроєкту визначено запровадження 100% митного тарифу для найбільших покупців російських енергоносіїв. Прихильники ініціативи, серед яких і президент України Володимир Зеленський, переконані, що ці заходи позбавлять Москву ключових доходів для фінансування війни.

Гострі суперечки в Демократичній партії та розкол під час голосування

Під час обговорення документ зіткнувся з опором серед законодавців, які висловили занепокоєння щодо надання Білому дому надто великих повноважень. Противники норми про мита застерігають, що цей інструмент може бути використаний Дональдом Трампом не лише проти противників, а й проти союзників США.

Конгресмен від Демократичної партії Грегорі Мікс зазначив, що нові мита можуть посилити економічний тиск на американців і не замінять прямих постачань озброєння та систем протиповітряної оборони. Своєю чергою лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс відмовився підтримати законопроєкт через наявність лазівок для скасування обмежень.

Попри позицію фракційного керівництва, у Демократичній партії стався розкол, оскільки 58 її представників підтримали документ разом із республіканцями. У результаті законопроєкт отримав необхідну кількість голосів і практично гарантовано буде підписаний президентом США.

Нагадаємо, у Кремлі відреагували на рішення Вашингтона. Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав його "недружнім кроком" і заявив, що в разі запровадження нові санкції нібито можуть ускладнити пошук мирного врегулювання війни в Україні. Російська сторона заявила, що продовжує стежити за подальшою долею документа.