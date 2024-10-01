США працює над розблокуванням 50 мільярдів позики Україні до кінця року

США розблокують 50 мільярдів доларів позики Україні до кінця року. Гроші мають бути виділені із заморожених російських активів.

Допомога від США

Посол США Бріджит Брінк розповіла для Forbes Ukraine, що до кінця року вдасться розблокувати допомогу для України у розмірі 50 мільярдів доларів.

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Ми працюємо над розблокуванням 50 мільярдів доларів позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми віримо, що це можна зробити в співпраці з європейцями та іншими партнерами до кінця року,

– сказала вона.

У разі успіху це відкриє значні кошти для України.

Але можу сказати, що я не бачу зменшення сильної двопартійної підтримки України,

– додала посол.

Нагадаємо! Під час червневого саміту стало те, що лідери країн "Великої сімки" (G7) досягли політичної домовленості про використання надприбутків, отриманих від заморожених російських активів на суму близько 50 мільярдів доларів, що перебувають у їхніх юрисдикціях.