Помощь от США

Посол США Бриджит Бринк рассказала для Forbes Ukraine, что до конца года удастся разблокировать помощь для Украины в размере 50 миллиардов долларов.

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Мы работаем над разблокированием 50 миллиардов долларов займа для Украины, базирующейся на российских суверенных активах. Мы верим, что это можно сделать в сотрудничестве с европейцами и другими партнерами до конца года,

– сказала она.

В случае успеха это откроет значительные средства для Украины.

Но могу сказать, что я не вижу уменьшения сильной двухпартийной поддержки Украины,

– добавила посол.

Напомним! Во время июньского саммита стало то, что лидеры стран "Большой семерки" (G7) достигли политической договоренности об использовании сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов на сумму около 50 миллиардов долларов, находящихся в их юрисдикциях.