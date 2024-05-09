США нададуть фінансову допомогу для української енергетики

USAID виділить понад 190 мільйонів доларів на проєкт "Забезпечення енергетики, підвищення стійкості та зв'язності". Програма забезпечить термінову фінансову допомогу для України терміном на найближчі п'ять років.

На що спрямована допомога

Після прийняття національного додаткового закону про безпеку минулого тижня, Сполучені Штати також нададуть щонайменше 1,4 мільярда доларів додаткового фінансування для підтримки економічного відновлення України.

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Проєкт зосереджений на:

покращенні стійкості, надійності, доступності та безпеки секторів електроенергії, природного газу та теплопостачання в Україні;

також на наданні критичної технічної допомоги, підтримки реформ та обладнання і послуг для підтримання постачання енергії.

Постійна підтримка України з боку США відображає нашу налаштованість допомогти країні забезпечити її суверенність, економічну заможність і діяльність демократичних інституцій. Програма „Securing Power, Advancing Resilience and Connectivity“ дасть змогу зберегти світло в оселях мільйонів українців, надаючи їм засоби та наснагу для того, щоб і далі захищати їхню рідну країну,

– каже заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулмен.

Чому Штати надають допомогу

22 березня 2024 року Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетичну інфраструктуру України, що додатково підкреслило термінову потребу в таких інвестиціях.

USAID вже виділила майже 1 мільярд доларів на енергетичну допомогу з початку повномасштабного вторгнення Путіна, забезпечуючи короткострокову та довгострокову стійкість для українців.

Це включає понад 475 мільйонів доларів екстреної підтримки, наданої за останні дві зими для допомоги Україні у ремонті та підтримці її енергетичної інфраструктури.