Трамп знайшов спосіб натиснути на Китай: США перекривають важливий експорт

Адміністрація президента США Дональда Трампа вигадала, як посилити свої позиції у торгівельних переговорах із Китаєм. Вашингтон почав штучно пригальмовувати експорт критично важливих авіаційних деталей до країни.

Як США тиснуть на Китай

За словами джерел, останніми тижнями Міністерство торгівлі США значно сповільнило видачу експортних ліцензій на авіаційні деталі, які прямують до Китаю, пише Reuters.

Під удар, зокрема, потрапив китайський державний виробник літаків COMAC.

Йому обмежують постачання, щоб не дати накопичити запаси на складах.

Вашингтон також розглядає можливість запровадити нову вимогу щодо ліцензування окремих товарів. Зокрема, у проєкті документа йшлося про авіаційну гідравлічну рідину, яку постачають американські компанії, зокрема ExxonMobil.

Два джерела повідомили виданню, що американське відомство фактично готується до можливого посилення тиску на Пекін, якщо Білий дім вирішить скористатися цим інструментом у торговельних переговорах.

Чого вимагає Китай

Тим часом Пекін намагається захистити свій авіапарк. Китай вже запросив запасні деталі на кілька років наперед для 200 літаків Boeing, які погодився придбати минулої весни.

Однак США не поспішають надавати гарантії щодо постачання цих комплектуючих. Джерела упевнені, що Вашингтон розглядає ці деталі як потенційний важіль для отримання від Пекіна поступок під час майбутніх переговорів.

Представник Boeing при цьому дипломатично зазначив, що компанія продовжує підтримувати китайських клієнтів.

Відповідно до вимог США щодо експорту, Boeing прагне підтримувати китайські авіакомпанії деталями та послугами, які їм необхідні, як ми робили це протягом десятиліть,

– заявив представник компанії.

Наразі невідомо, на якому етапі перебуває китайський запит.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року Трамп вже заявляв, що Вашингтон може запровадити експортний контроль деталей для літаків Boeing у відповідь на китайські обмеження експорту рідкісноземельних мінералів.

Втім, попри жорстку риторику, після нещодавнього візиту Сі Цзіньпіна до Вашингтона сторони домовилися про тимчасове зниження напруженості. Країни знизили мита на низку товарів та продовжили торгівельне перемир'я до 10 січня 2027 року.