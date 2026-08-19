Страховий стаж для ФОПів: що потрібно знати підприємція у 2026 році

Для фізичних осіб-підприємців стаж не зараховується автоматично. З 2004 року страховий стаж "рахують" тільки через внески.

Як рахується стаж для ФОПів

Тобто місяць зараховується до стажу лише за умови сплати мінімального єдиного соціального внесу, про що повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Якщо ж було сплачено менше, то стаж або не зараховується зовсім, або зараховується пропорційно.

Проста реєстрація ФОП без сплати ЄСВ не надає жодних місяців страхового стажу.

У виданні "На пенсії" пояснили, як змінювалися принципи щодо нарахування стажу:

Для стажу до 1 липня 2000 року підтвердженням слугували документи про сплату внесків, архівні довідки тощо.

Для періоду з 1 липня 2000 року до кінця 2003 року – за даними персоніфікованого обліку, якщо внески були сплачені.

З 2004 року до 2017 року – за інформацією з Державного реєстру застрахованих осіб.

Нагадаємо, що перевірити інформацію щодо стажу українці можуть на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Також перевірка стажу доступна на порталі Дія.

Якщо ж українцям бракує стажу, то вони можуть його докупити. Станом на 2026 рік місяць стажу коштує 1 902,34 гривні на місяць.