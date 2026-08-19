Как рассчитывается стаж для ФЛП

То есть месяц зачисляется в стаж только при условии уплаты минимального единого социального взноса, о чем сообщает Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Если же было уплачено меньше, то стаж либо не засчитывается вовсе, либо засчитывается пропорционально.

Простая регистрация ФЛП без уплаты ЕСВ не дает никаких месяцев страхового стажа.

В издании "На пенсии" объяснили, что менялось в принципах начисления стажа:

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Для стажа до 1 июля 2000 года подтверждением служили документы об уплате взносов, архивные справки и т. п.

Для периода с 1 июля 2000 года до конца 2003 года – по данным персонифицированного учета, если взносы были уплачены.

С 2004 по 2017 год – по информации из Государственного реестра застрахованных лиц.

Напомним, что проверить информацию о стаже украинцы могут на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Также проверка стажа доступна на портале "Дия".

Если же украинцам не хватает стажа, они могут его докупить. По состоянию на 2026 год месяц стажа стоит 1 902,34 гривны в месяц.