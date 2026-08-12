Почему могут отказать в регистрации ФЛП

Налоговая не может отказать в регистрации ФЛП просто из-за собственных подозрений или "нецелесообразности" деятельности, зато существуют конкретные основания для отказа. Об этом говорится в статье 299 Налогового кодекса Украины.

Оснований для отказа в регистрации в качестве плательщика единого налога фактически только три:

Предприниматель не соответствует требованиям упрощенной системы; Имеется налоговый долг или непогашенные финансовые обязательства в определенных законом случаях; Заявление о переходе на упрощенную систему подано с нарушением установленного срока.

Первая причина – бизнес не соответствует требованиям

Проблемы могут возникнуть, если предприниматель выбрал вид деятельности, который не соответствует условиям упрощенной системы налогообложения. Также имеют значение установленные законом ограничения по доходу и другие критерии для конкретной группы единого налога.

Например, плательщикам единого налога запрещены отдельные виды деятельности. Среди них – обмен иностранной валюты, организация азартных игр и отдельные операции с подакцизными товарами.

Поэтому перед регистрацией важно проверить, позволяет ли выбранная система налогообложения заниматься конкретным видом бизнеса.

Вторая причина – налоговый долг

Если после реорганизации у предпринимателя остались непогашенные налоговые обязательства или другие финансовые долги, это может стать причиной отрицательного решения налогового органа. В то же время закон предусматривает исключение для случаев преобразования бизнеса.

Третья причина – пропущенный срок

Речь идет о нарушении срока подачи заявления о выборе упрощенной системы налогообложения. В частности, в некоторых случаях предприниматель должен подать документы в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации.

Если этот срок пропустить, перейти в нужную группу единого налога сразу может не получиться.

Можно ли работать без открытия ФЛП

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №15449. Он вводит понятие "домохозяйство" и предусматривает ведение бизнеса без открытия ФЛП.

Среди разрешенных направлений деятельности могут быть:

розничная торговля на рынках и с лотков;

парикмахерские и косметологические услуги;

репетиторство, юридические консультации, услуги няни;

уход за пожилыми или больными людьми;

приготовление пищи и небольшой ресторанный бизнес;

ремонт техники, мебели, одежды или обуви;

перевозка пассажиров и грузов;

услуги по уборке, стирке, глажке.

Законопроект предлагает уплачивать налог на доходы физических лиц по ставке 5%. А доходы будут подлежать уплате военного сбора в соответствии с законодательством.