Почему могут отказать в регистрации ФЛП
Налоговая не может отказать в регистрации ФЛП просто из-за собственных подозрений или "нецелесообразности" деятельности, зато существуют конкретные основания для отказа. Об этом говорится в статье 299 Налогового кодекса Украины.
Оснований для отказа в регистрации в качестве плательщика единого налога фактически только три:
- Предприниматель не соответствует требованиям упрощенной системы;
- Имеется налоговый долг или непогашенные финансовые обязательства в определенных законом случаях;
- Заявление о переходе на упрощенную систему подано с нарушением установленного срока.
Первая причина – бизнес не соответствует требованиям
Проблемы могут возникнуть, если предприниматель выбрал вид деятельности, который не соответствует условиям упрощенной системы налогообложения. Также имеют значение установленные законом ограничения по доходу и другие критерии для конкретной группы единого налога.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Например, плательщикам единого налога запрещены отдельные виды деятельности. Среди них – обмен иностранной валюты, организация азартных игр и отдельные операции с подакцизными товарами.
Поэтому перед регистрацией важно проверить, позволяет ли выбранная система налогообложения заниматься конкретным видом бизнеса.
Вторая причина – налоговый долг
Если после реорганизации у предпринимателя остались непогашенные налоговые обязательства или другие финансовые долги, это может стать причиной отрицательного решения налогового органа. В то же время закон предусматривает исключение для случаев преобразования бизнеса.
Третья причина – пропущенный срок
Речь идет о нарушении срока подачи заявления о выборе упрощенной системы налогообложения. В частности, в некоторых случаях предприниматель должен подать документы в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации.
Если этот срок пропустить, перейти в нужную группу единого налога сразу может не получиться.
Можно ли работать без открытия ФЛП
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №15449. Он вводит понятие "домохозяйство" и предусматривает ведение бизнеса без открытия ФЛП.
Среди разрешенных направлений деятельности могут быть:
- розничная торговля на рынках и с лотков;
- парикмахерские и косметологические услуги;
- репетиторство, юридические консультации, услуги няни;
- уход за пожилыми или больными людьми;
- приготовление пищи и небольшой ресторанный бизнес;
- ремонт техники, мебели, одежды или обуви;
- перевозка пассажиров и грузов;
- услуги по уборке, стирке, глажке.
Законопроект предлагает уплачивать налог на доходы физических лиц по ставке 5%. А доходы будут подлежать уплате военного сбора в соответствии с законодательством.