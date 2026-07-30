Какой законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде

Его участники смогут предоставлять услуги или продавать товары без регистрации в качестве ФЛП, о чем говорится в аннотации к законопроекту.

Что вообще означает понятие "домохозяйство"? Речь идет об объединении двух или более физических лиц, являющихся резидентами Украины. Они должны иметь одинаковый налоговый адрес и вести совместное хозяйство,

Также важны следующие условия:

одновременно можно быть только членом одного домохозяйства; люди, находящиеся на полном государственном иждивении, не могут входить в его состав.

Работать без регистрации в качестве ФЛП можно при следующих условиях:

годовой доход от деятельности домохозяйства не превышает 834 минимальных зарплаты;

деятельность не подлежит лицензированию;

нет наемных работников;

все члены домохозяйства согласились получать документы от налоговой через "Электронный кабинет".

Что будет с налогами? Законопроект предлагает уплачивать ставку налога на доходы физических лиц в размере 5%. А доходы будут подлежать уплате военного сбора в соответствии с законодательством.

Также планируется ввести отдельную налоговую декларацию домохозяйства, которую будет подавать уполномоченное лицо.

Если закон будет одобрен, то он вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Напомним, что в Украине продолжает расти количество ФЛП. Только на начало июля было зарегистрировано 1,84 миллиона физических лиц-предпринимателей.

Что еще нужно знать ФЛП

Уже с 1 января украинцы будут работать с новыми КВЭДами. Переход состоится с 2027 года. А уже с 2028 года будут использоваться исключительно новые КВЭДы.