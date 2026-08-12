Через що можуть відмовити у реєстрації ФОП

Податкова не може відмовити у реєстрації ФОП просто через власні підозри чи "недоцільність" діяльності, натомість є конкретні помилки. Про це відомо зі статті 299 Податкового кодексу України.

Підстав для відмови у реєстрації платником єдиного податку фактично лише три:

Підприємець не відповідає вимогам спрощеної системи; Є податковий борг або непогашені фінансові зобов'язання у визначених законом випадках; Заяву на перехід на спрощену систему подали з порушенням встановленого строку.

Перша причина – бізнес не відповідає вимогам

Проблеми можуть виникнути, якщо підприємець обрав діяльність, яка не відповідає умовам спрощеної системи оподаткування. Також значення мають встановлені законом обмеження за доходом та інші критерії для конкретної групи єдиного податку.

Наприклад, платникам єдиного податку заборонені окремі види діяльності. Серед них – обмін іноземної валюти, організація азартних ігор та окремі операції з підакцизними товарами.

Тому перед реєстрацією важливо перевірити, чи дозволяє обрана система оподаткування займатися конкретним видом бізнесу.

Друга причина – податковий борг

Якщо після реорганізації у підприємця залишилися непогашені податкові зобов'язання або інші фінансові борги, це може стати причиною негативного рішення податкової. Водночас закон передбачає виняток для випадків перетворення бізнесу.

Третя причина – пропущений строк

Йдеться про порушення строку подання заяви на обрання спрощеної системи оподаткування. Зокрема, у деяких випадках підприємець має подати документи протягом 10 календарних днів із моменту державної реєстрації.

Якщо цей строк пропустити, перейти на потрібну групу єдиного податку одразу може не вийти.

Чи можна працювати без відкриття ФОП

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт №15449. Він запровадить поняття "домогосподарство" і передбачає ведення бізнесу без відкриття ФОП.

Серед дозволених напрямів роботи можуть бути:

роздрібна торгівля на ринках і з лотків;

перукарські та косметологічні послуги;

репетиторство, юридичні консультації, послуги няні;

догляд за літніми або хворими людьми;

приготування їжі та невеликий ресторанний бізнес;

ремонт техніки, меблів, одягу чи взуття;

перевезення пасажирів і вантажів;

послуги з прибирання, прання, прасування.

Законопроєкт пропонує сплачувати ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%. А доходи підлягатимуть сплаті військового збору відповідно до законодавства.