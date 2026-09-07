Українцям доведеться працювати довше: скільки стажу потрібно для пенсії у 2027 році

В Україні продовжують змінюватись вимоги до стажу. Це частина пенсійної реформи. Скільки треба пропрацювати, щоб вийти на пенсію у 2027 році, розповідаємо далі.

Скільки років стажу знадобиться для виходу на пенсію у 2027 році

В Україні у 2027 році суттєво зміняться критерії для оформлення пенсійних виплат за віком. Для того щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, громадянам доведеться накопичити щонайменше 34 роки страхового стажу, повідомляє Пенсійний фонд України. Для тих, хто планує оформлювати виплати пізніше, нормативи будуть дещо м'якшими:

у 63 роки потрібно мати від 24 років стажу;

а для 65 років вимоги залишаться на рівні 15 років.

Поступове підвищення планки є складовою частиною масштабної пенсійної реформи. Вже у 2028 році процес завершиться, а планка для виходу на пенсію зафіксується на позначці:

у 60 років – 35 років страхового стажу;

у 63 роки – 25 років страхового стажу;

тоді як межа у 15 років для 65-річних залишиться без змін.

Як саме зараховують страховий стаж після 2004 року

При призначенні пенсійних виплат держава бере до уваги виключно підтверджений офіційний стаж. Починаючи з січня 2004 року, ключовим фактором є не просто факт працевлаштування чи запис у трудовій книжці, а регулярна сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ). Періоди роботи зараховуються до загальної кількості лише за умови, що роботодавець перераховував внески у розмірі, не меншому за встановлений мінімум.