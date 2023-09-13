Чи мають право на субсидію пільговики: пояснення ПФУ

Згідно з українським законодавством, при нарахуванні субсидії враховуються усі доходи сім'ї. Однак, пільгові виплати не обов'язково включаються у декларацію.

Чи мають право пільговики на субсидію

Деяким українцям надається допомога у розмірі 10 пенсій. Цю виплату особа отримає, якщо вона мала право на достроковий вихід на заслужений відпочинок, але не скористалася ним.

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Громадяни, які отримали пільгову виплату, можуть розраховувати на субсидію. Відповідно до теперішнього законодавства, до декларації про доходи можна не включати деяку соціальну грошову допомогу.

Хто може оформити субсидію

Субсидія надається малозабезпеченим особам, які не можуть самостійно оплатити комуналку. Для оформлення пільг можуть звернутися як власники приміщення, так і його орендарі.

При нарахуванні субсидії враховується:

площа житлового приміщення;

кількість людей у сім'ї;

наявність дітей та їхній вік;

дохід родини;

наявність інших пільг, що вказують на малозабезпеченість родини.

Як оформити субсидію

ВПО також мають право на оформлення субсидії. Для переселенців діє спрощена процедура отримання пільг, вони можуть не надавати договір оренди для уточнення адреси проживання.

Оформити субсидію ви можете як онлайн, так і офлайн. Щоб отримати пільги на комуналку, потрібно подати такі документи:

заява, зразок її заповнення тут;

декларація про доходи, де вказані усі грошові надходження родини;

посвідчення особи;

договір оренди або свідоцтво про право власності на вказане приміщення.

Подати заяву можна у ПФУ або найближчому ЦНАПі. Також ви можете зробити це у вебпорталі Пенсійного фонду.

Під час розгляду заяви, пільги не нараховуються. Субсидія буде надаватися виключно після того, як документи пройдуть перевірку.