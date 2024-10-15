Чи передбачена субсидія для учасників бойових дій

Учасники бойових дій мають право на значну знижку на оплату комунальних послуг. Нині її можна оформити онлайн, навіть не виходячи із дому.

Знижка на комуналку учасникам бойових дій

Учасники бойових дій мають право на 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи квартплату, тверде та рідке паливо, а також зріджений газ, нагадали у Мінреінтеграції.

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Як повідомляється, подати документи для отримання знижки на комунальні послуги можна трьома способами:

Відвідати найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України. Подати заявку через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду. Скористатися застосунком "Дія" з верифікацією через "Дія.Підпис".

Зверніть увагу! Відповідно до частини п'ятої статті 51 Бюджетного кодексу України, пільги поширюються також на членів сім'ї пільговика, зокрема на дружину (чоловіка) та дітей до 18 років. Однак, згідно з новими вимогами, члени сім'ї мають проживати разом з учасником бойових дій для отримання цих пільг.