Скидка на коммуналку участникам боевых действий

Участники боевых действий имеют право на 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, включая квартплату, твердое и жидкое топливо, а также сжиженный газ, напомнили в Минреинтеграции.

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Как сообщается, подать документы для получения скидки на коммунальные услуги можно тремя способами:

Посетить ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Подать заявку через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда. Воспользоваться приложением "Дія" с верификацией через "Дія.Підпис".

Обратите внимание! Согласно части пятой статьи 51 Бюджетного кодекса Украины, льготы распространяются также на членов семьи льготника, в частности на жену (мужа) и детей до 18 лет. Однако, согласно новым требованиям, члены семьи должны проживать вместе с участником боевых действий для получения этих льгот.