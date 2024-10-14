Кто может оформить жилищную субсидию

С приближением отопительного сезона растет заинтересованность в вопросе получения жилищных субсидий, особенно среди ВПЛ, которые также имеют право на такие выплаты, объясняет народный депутат Павел Фролов.

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При расчете совокупного дохода для назначения жилищной субсидии помощь на проживание для ВПЛ не учитывается. Это повышает шансы переселенцев на получение субсидии.

Жилищная субсидия предоставляется семьям, у которых расходы на коммунальные услуги больше определенного для них обязательный платеж. Поэтому если сумма платежей выше обязательного платежа, вы можете потенциально получить субсидию,

– объясняет нардеп.

Для оформления субсидии можно обратиться в один из таких государственных органов:

Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

Уполномоченное лицо местной власти.

Кстати! Также есть возможность подать заявку онлайн через портал "Дія", вебпортал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины.