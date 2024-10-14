Хто може оформити житлову субсидію

З наближенням опалювального сезону зростає зацікавленість у питанні отримання житлових субсидій, особливо серед ВПО, які також мають право на такі виплати, пояснює народний депутат Павло Фролов.

Читайте також Для цих пенсіонерів пенсія складає мінімум 8 тисяч гривень: у ПФУ оголосили список

Під час розрахунку сукупного доходу для призначення житлової субсидії допомога на проживання для ВПО не враховується. Це підвищує шанси переселенців на отримання субсидії.

Житлова субсидія надається сім'ям, у яких витрати на комунальні послуги більші за визначений для них обов'язковий платіж. Тому якщо сума платежів вища за обов'язковий платіж, ви можете потенційно отримати субсидію,

– пояснює нардеп.

Для оформлення субсидії можна звернутися до одного з таких державних органів:

Сервісний центр Пенсійного фонду України;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

Уповноважена особа місцевої влади.

До речі! Також є можливість подати заявку онлайн через портал "Дія", вебпортал електронних послуг або мобільний додаток Пенсійного фонду України.