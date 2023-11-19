Субсидія на тверде пічне паливо: кому не нададуть виплати цього року

Уряд вирішив значно збільшити допомогу для домогосподарств, які користуються твердим пічним паливом. Держава може покрити значну частину витрат на дрова чи вугілля взимку.

Хто не отримає субсидію

Ще 7 листопада було прийнято Постанову №1173, яка передбачає збільшення фінансової допомоги для тих, хто опалює житло дровами чи вугіллям. До слова цей проєкт реалізується разом з міжнародними партнерами, зокрема УВКБ ООН.

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Виплати нададуть усім громадянам, які мають право на призначення субсидії на тверде пічне паливо. Проте її не виплатять для тих, хто вже отримував кошти від міжнародних гуманітарних агенцій на цей опалювальний сезон у такому ж розмірі, що і субсидія.

Скільки заплатять українцям

В опалювальний сезон 2023 – 2024 року нормативи для опалення житла збільшаться у 4 рази. Виглядати це буде так:

для пільг: на вугілля – 1,87 тонни, а на дрова – 6,22 тонни;

на вугілля – 1,87 тонни, а на дрова – 6,22 тонни; для субсидії: на вугілля – 2,23 тонни, а на дрова – 7,41 тонни.

В уряді врахували зростання цін на тверде паливо, яке відбувається протягом останніх років. Тож держава готова покрити більшу частину витрат українців, що означає, що виплати значно зростуть.

Загальна сума субсидії на одне домогосподарство може складати до 16 234 гривні, тоді як раніше ця сума складала 6 973 гривні.

Розмір субсидії та додаткової підтримки розраховується індивідуально залежно від доходів родини. Таким чином, чим менше грошей в сім'ї, тим більше покриє держава.