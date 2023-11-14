Субсидія на тверде паливо збільшиться: яким тепер буде розмір компенсації

Уряд затвердив збільшення субсидії на тверде паливо. Йдеться про ті домогосподарства, які не мають інших джерел опалення, наприклад централізованого теплопостачання чи газу.

Якими тепер будуть субсидії та пільги на використання твердого палива

Під час засідання Кабміну, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про зростання субсидій на опалення дровами чи вугіллям, передає 24 Канал. Основною причиною цього рішення є те, що попередні норми не забезпечували громадян достатньою компенсацією.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Серед іншого, за необхідності, родини отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких складає 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік. Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб. Тому сьогодні за підтримки партнерів запускаємо експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами.

Тобто тепер на рік родини отримуватимуть 16,2 тисячі гривень замість 7. Відповідно до прийнятого рішення, зараз нормативи на опалення зростуть майже у 4 рази і матимуть таке значення:

Пільги на вугілля надаються у розмірі 1,87 тонни, на дрова – 6,22 тонни.

Субсидії – на вугілля – 2,23 тонни, на дрова 7,41 тонни.

Потрібно розуміти, що пільги розраховуються індивідуально, відповідно до кількості членів родини, їхнього доходу та наявності особливих потреб. Розмір субсидії може змінюватися, відповідно до сезону.

Як оформити субсидію на тверде паливо

Якщо у вас уже призначена субсидія і вона була нульовою у неопалювальний сезон, звертатися повторно ПФУ непотрібно. Перерахунок відбудеться автоматично.

Оскільки вказані нововведення можливі завдяки підтримці міжнародних партнерів, аби отримати їх, громадяни мають дозволити ПФУ передати їхні дані до відповідних органів за кордоном. Як українці можуть надати згоду: