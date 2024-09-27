Скоро опалювальний сезон: кому треба звернутися за субсидією
27 вересня 2024, 15:01Читать новость на русском
Більшості українців, які отримують субсидію, не потрібно звертатися за її поновленням на зимовий сезон. Проте дехто все ж має завітати до ПФУ за цією послугою.
Кому треба звернутися до ПФУ
За особистим зверненням призначають субсидію, якщо особа:
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- орендує житло;
- у складі її домогосподарства (сім’ї) є внутрішньо переміщені особи;
- у квартирі мешкає менше людей, ніж зареєстровано;
- вона хоче отримати субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
- у призначенні субсидії на неопалювальний період було відмовлено (борг, відсутні доходи тощо).
Громадяни повинні повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни у складі своєї сім'ї або майновому стані. Це стосується будь-яких покупок на суму понад 50 000 гривень, наприклад, операцій з нерухомістю. Для забезпечення дотримання правил необхідно подати нову заяву та декларацію.