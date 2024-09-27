Кому надо обратиться в ПФУ

По личному обращению назначают субсидию, если лицо:

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арендует жилье;

в составе его домохозяйства (семьи) есть внутренне перемещенные лица;

в квартире проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

она хочет получить субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

в назначении субсидии на неотапливаемый период было отказано (долг, отсутствуют доходы и т.д.).

Граждане должны сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях в составе своей семьи или имущественном состоянии. Это касается любых покупок на сумму более 50 000 гривен, например, операций с недвижимостью. Для обеспечения соблюдения правил необходимо подать новое заявление и декларацию.