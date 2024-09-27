Долг ПФУ

По состоянию на 1 августа ПФУ накопило 161,3 тысячи судебных решений, по которым он должен осуществить пенсионные выплаты пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

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Обратите внимание! Говорится именно о неработающих пенсионерах, проживающих на загрязненной территории.

Чтобы погасить эту задолженность, нужно выделить 17,2 миллиарда гривен из бюджета.

Пенсии пострадавшим от ЧАЭС