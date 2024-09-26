Есть ли налог на пенсию в Украине

Налогообложение пенсий в Украине Согласно Налоговому кодексу Украины, если размер пенсии превышает три минимальные зарплаты в месяц, то сумма, превышающая этот порог, подлежит налогообложению, как отмечает Государственная налоговая служба Украины.

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Ставки налога варьируются от 15% до 20%, в зависимости от суммы превышения. Однако пенсии, которые не превышают указанный порог, не подлежат налогообложению.

Важно! Сначала определяется общая сумма дохода, которая подлежит налогообложению, а затем применяются соответствующие ставки. Это также касается заработной платы, премий, компенсаций и других выплат, полученных за выполненную работу или по гражданско-правовым договорам.

Какие налоги могут не платить пенсионеры

В Украине пенсионеры имеют право на определенные льготы, в частности на освобождение от уплаты земельного налога, независимо от места жительства. Это освобождение распространяется на земельные участки в пределах установленных норм:

До 2 гектаров для личного сельского хозяйства.

До 0,01 гектара для индивидуальных гаражей.

До 0,10 гектара для дачного строительства.

До 0,12 гектара для садоводства.

До 0,25 гектара для строительства жилого дома в селах.

До 0,15 гектара в поселках городского типа.

До 0,10 гектара в городах.

Важно! Чтобы воспользоваться этой льготой, пенсионер должен подать заявление в соответствующий орган вместе с документами, подтверждающими право на льготу, включая пенсионное удостоверение.