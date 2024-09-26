Какую надбавку могут получить пенсионеры

Пенсионеры имеют право на различные надбавки к пенсии. В частности, в октябре часть пенсионеров получит доплату по возрасту, сообщает ПФУ.

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На надбавку по возрасту могут рассчитывать:

лица старше 70 лет;

получатели пенсии по возрасту;

граждане, которые получают общую ежемесячную пенсионную выплату менее чем за 10 340,35 гривны.

Размер этой надбавки зависит от возраста лица. Например, граждане от 70 до 74 лет включительно имеют доплату 300 гривен. Для других эта надбавка такова:

лица от 75 до 79 лет включительно могут получить доплату 456 гривен;

граждане, достигшие возраста 80 лет имеют надбавку уже 570 гривен.

Обратите внимание! Такая надбавка начисляется автоматически и добавляется к основному размеру пенсии после того, как лицо достигнет определенного возраста.