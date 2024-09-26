Чи є податок на пенсію в Україні

Оподаткування пенсій в Україні Згідно з Податковим кодексом України, якщо розмір пенсії перевищує три мінімальні зарплати на місяць, то сума, що перевищує цей поріг, підлягає оподаткуванню, як зазначає Державна податкова служба України.

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Ставки податку варіюються від 15% до 20%, залежно від суми перевищення. Однак пенсії, які не перевищують зазначений поріг, не підлягають оподаткуванню.

Важливо! Спочатку визначається загальна сума доходу, яка підлягає оподаткуванню, а потім застосовуються відповідні ставки. Це також стосується заробітної плати, премій, компенсацій та інших виплат, отриманих за виконану роботу або за цивільно-правовими договорами.

Які податки можуть не сплачувати пенсіонери

В Україні пенсіонери мають право на певні пільги, зокрема на звільнення від сплати земельного податку, незалежно від місця проживання. Це звільнення поширюється на земельні ділянки в межах установлених норм:

До 2 гектарів для особистого сільського господарства.

До 0,01 гектара для індивідуальних гаражів.

До 0,10 гектара для дачного будівництва.

До 0,12 гектара для садівництва.

До 0,25 гектара для будівництва житлового будинку в селах.

До 0,15 гектара в селищах міського типу.

До 0,10 гектара в містах.

Важливо! Щоб скористатися цією пільгою, пенсіонер повинен подати заяву до відповідного органу разом із документами, що підтверджують право на пільгу, включаючи пенсійне посвідчення.