Кому треба звернутися до ПФУ

За особистим зверненням призначають субсидію, якщо особа:

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орендує житло;

у складі її домогосподарства (сім’ї) є внутрішньо переміщені особи;

у квартирі мешкає менше людей, ніж зареєстровано;

вона хоче отримати субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

у призначенні субсидії на неопалювальний період було відмовлено (борг, відсутні доходи тощо).

Громадяни повинні повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни у складі своєї сім'ї або майновому стані. Це стосується будь-яких покупок на суму понад 50 000 гривень, наприклад, операцій з нерухомістю. Для забезпечення дотримання правил необхідно подати нову заяву та декларацію.