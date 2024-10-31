Хто може отримати пільгу на тверде паливо від ПФУ

Українці мають змогу отримати пільгу на придбання твердого палива. Директорка Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко розповіла про те, як їх отримати.

Хто отримає пільгу

Ця виплата вже була минулого року і продовжена на поточний рік для отримувачів житлових субсидій та пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Уряд вирішив продовжити програму, і право на таку виплату мають ті, хто отримує пільгу або субсидію на придбання твердого палива.

Зауважте! Наразі у Пенсійному фонді нараховується близько 335 000 таких людей, які можуть розраховувати на цю допомогу.

Олена Охріменко Директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Виплата буде проводитися до кінця поточного року, і ті, хто має право або ще хто не звернувся за пільгою або субсидію на придбання твердого палива на опалювальний сезон 24-25-го років, вони до кінця року можуть звернутися, і їм буде також нарахована ця виплата.

Яку суму можна отримати

Людина сама обирає, який тип деревини чи вугілля купувати для опалення. Пенсійний фонд надає разову щорічну компенсацію, яка залежить від доходу та кількості членів домогосподарства.

Для отримувачів субсидій виплата покриває до 2 тонн вугілля, а для пільговиків – до 1 тонни. Максимальна сума субсидії становить 17 800 гривень, і розраховується вона на основі доходів та потреб домогосподарства.

Тим, хто вже отримував виплату на придбання твердого палива цього року, повторно звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Пенсійний фонд самостійно сформує списки осіб, які мають право на виплату, і передасть їх відповідним організаціям до кінця цього тижня.

Зауважте! Після прийняття постанови наприкінці жовтня Пенсійний фонд поінформував отримувачів субсидій та пільг через їхні особисті кабінети. Тим, хто не дав згоди на передачу своїх даних, було надіслано повідомлення з проханням звернутися до фонду та надати згоду.