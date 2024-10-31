Кто получит льготу

Эта выплата уже была в прошлом году и продлена на текущий год для получателей жилищных субсидий и льгот, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Правительство решило продлить программу, и право на такую выплату имеют те, кто получает льготу или субсидию на приобретение твердого топлива.

Обратите внимание! Сейчас в Пенсионном фонде насчитывается около 335 000 таких людей, которые могут рассчитывать на эту помощь.

Елена Охрименко Директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Выплата будет проводиться до конца текущего года, и те, кто имеет право или еще кто не обратился за льготой или субсидией на приобретение твердого топлива на отопительный сезон 24-25-го годов, они до конца года могут обратиться, и им будет также начислена эта выплата.

Какую сумму можно получить

Человек сам выбирает, какой тип древесины или угля покупать для отопления. Пенсионный фонд предоставляет разовую ежегодную компенсацию, которая зависит от дохода и количества членов домохозяйства.

Для получателей субсидий выплата покрывает до 2 тонн угля, а для льготников – до 1 тонны. Максимальная сумма субсидии составляет 17 800 гривен, и рассчитывается она на основе доходов и потребностей домохозяйства.

Тем, кто уже получал выплату на приобретение твердого топлива в этом году, повторно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно сформирует списки лиц, которые имеют право на выплату, и передаст их соответствующим организациям до конца этой недели.

Обратите внимание! После принятия постановления в конце октября Пенсионный фонд проинформировал получателей субсидий и льгот через их личные кабинеты. Тем, кто не дал согласия на передачу своих данных, было отправлено сообщение с просьбой обратиться в фонд и дать согласие.