Чи є можливість оформити субсидію у листопаді

У листопаді українці ще мають змогу оформити субсидію. Це вплине лише на час призначення допомоги, повідомляє ПФУ.

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У разі подання документів у період з 1 жовтня до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями починаючи з 1 грудня – з місяця, в якому відбулось звернення,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зараз в Україні діє спрощена система оформлення субсидії. Достатньо лише подати заяву та декларацію у ПФУ. Зробити це можна так:

звернувшись у відділення ПФУ;

подавши документи у електронний портал Пенсійного фонду;

відправити документи, надіславши їх поштою на адресу територіального відділення ПФУ.

Сезони призначення субсидії такі:

субсидія на опалювальний сезон надається з 1 жовтня по 30 квітня;

неопалювальний – з 1 травня по 30 вересня.

Зверніть увагу! Документи про призначення субсидії на тверде та рідке пічне побутове паливо потрібно подати до кінця календарного року.