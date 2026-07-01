Битва за 220 мільярдів євро: Euroclear пішов до суду проти Росії через заморожені активи

Європейський депозитарій Euroclear подав позов проти Центрального банку Росії через рішення російського суду щодо виплати 220 мільярдів євро компенсації. Компанія прагне заблокувати виконання цього рішення, наголошуючи, що діяла відповідно до санкцій Європейського Союзу.

Euroclear оскаржує рішення Росії щодо виплати 220 мільярдів євро

Депозитарій Euroclear звернувся до бельгійського цивільного суду з позовом проти Центрального банку Росії, повідомляє Reuters. Мета звернення – заблокувати виконання рішення російського суду, яке передбачає виплату близько 220 мільярдів євро компенсації через заморожування російських активів у межах санкцій Європейського Союзу.

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Euroclear, штаб-квартира якого розташована у Брюсселі, є одним із найбільших у світі центрів зберігання та обліку фінансових активів. У компанії заявили, що діяли відповідно до законодавства ЄС, коли обмежили доступ Росії до її активів.

Представник Euroclear Йорген Муйлаерт зазначив, що російські суди не мають повноважень ухвалювати рішення щодо компанії. За його словами, питання діяльності депозитарію можуть розглядатися лише бельгійськими судами.

Попри рішення московського суду, його практичне виконання залишається малоймовірним через відсутність юрисдикції Росії в Європейському Союзі. Європейське законодавство фактично захищає Euroclear, оскільки компанія виконувала санкційні вимоги.

Росія може шукати активи Euroclear за межами ЄС

Водночас Центральний банк Росії може спробувати використати інші механізми тиску. Зокрема, Москва може намагатися домогтися конфіскації активів Euroclear у країнах, які вважає дружніми, серед яких називають Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

У Euroclear заявили, що не хочуть прогнозувати можливі подальші дії російської сторони. Водночас компанія підтвердила, що Центральний банк Росії вже погрожував конфіскацією її активів за межами ЄС.

Загалом із приблизно 300 мільярдів євро російських активів, які були заморожені за кордоном після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, близько двох третин зберігаються в Європі. Значна частина цих коштів перебуває саме в системі Euroclear.

Позов у Росії проти Euroclear був поданий у грудні 2025 року, коли країни ЄС обговорювали можливість використання частини заморожених російських активів для підтримки України.

Цікаво! Експерти зазначають, що конфлікт навколо активів Росії виходить далеко за межі одного судового спору та може вплинути на майбутні правила поводження із замороженими коштами держав, які перебувають під санкціями. Водночас юридична позиція Euroclear базується на тому, що компанія виконувала рішення ЄС, тому ключова боротьба надалі відбуватиметься не лише в судах, а й на рівні міжнародної фінансової політики.

Україна може отримати кошти із заморожених активів Росії вже влітку

Раніше ми повідомляли, що Україна може отримати 1,4 мільярда євро із заморожених російських активів у липні 2026 року. Прибутки від реінвестування заморожених активів спрямовуються до Європейського фонду для України, зокрема вже перераховано 6,6 мільярда євро.