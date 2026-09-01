Тарифи на газ: яку ціну встановили у вересні

Новий місяцьтрадиційно змушує українців уважніше придивлятися до своїх комунальних платіжок. Зокрема, це стосується рахунків за газ.

Що буде з цінами на газ у вересні

Для людей, які користуються послугами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", вартість блакитного палива з 1 вересня залишається незмінною, про це повідомляє видання "Газ.Правда".

Ціни становить становить 7,96 гривні за кубометр.

Проте для клієнтів інших постачальників ситуація дещо відрізняється: їхні річні тарифні плани коливаються в межах від 7,96 до 9,99 гривні за кубічний метр. Наприклад, найвищу вартість наразі зафіксовано у компанії "Рітейл Сервіс", де за "куб" доведеться віддати майже 10 гривень.

Поки що ціни на газ для населення штучно утримуються завдяки чинному законодавчому мораторі. Компанія "Нафтогаз" зафіксувала дію свого тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2027 року.

Нагадаємо, що показники лічильників газу за вереснь потрібно буде передати з 1 по 5 жовтня.

Також клієнтам Нафтогазу варто слідкувати за своїм особовим рахунком. І якщо дані змінилися, то їх слід оновити.