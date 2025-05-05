Скільки коштує куб газу у травні 2025 року

З 1 травня тариф на газ "Нафтогаз "вирішив не підвищувати. Тобто, вартість за куб, що була раніше, залишатиметься актуальною

Який зараз тариф на газ

Згідно з рішенням регулятора, теперішній тариф має бути актуальним щонайменше до 30 квітня 2026 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Зверніть увагу! Саме "Нафтогаз" виступив постачальником останньої надії (ПОН). Станом на тепер, ця компанія обслуговує 12,5 мільйонів українських сімей.

Роман Чумак Колишній очільник групи "Нафтогаз" Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах.

Тобто у "Нафтогазу" вартість газу для побутових споживачів і надалі складатиме 7,96 гривні за кубометр. У інших постачальників тариф знаходиться в межах 7,70 – 9,99 гривні за кубометр.

Ми вдячні кожному клієнту, хто своєчасно розраховується за спожитий газ. Це допомагає забезпечувати енергетичну стійкість країни в умовах постійних ворожих атак на інфраструктуру,

– подякував споживачам Чумак.

Нагадаємо! Доставка газу оплачується окремо.