Яка вартість куба газу буде з 1 вересня

Українських споживачів обслуговують різні регулятори. Більшість громадян забезпечує газом "Нафтогаз".

Чи зросте тариф на газ

Вартість газу для побутових споживачів має залишатися без змін у вересні. Регулятор "Нафтогаз" зафіксував свій тариф щонайменше до травня 2025 року.

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Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

Тариф у "Нафтогазі" не змінюється вже протягом декількох сезонів. Зараз він складає 7,96 гривні за кубометр.

У інших регуляторів вартість газопостачання така:

Українці мають платити не тільки за газопостачання, а і за доставку газу.