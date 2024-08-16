Яка вартість куба газу буде з 1 вересня
16 серпня 2024, 15:30Читать новость на русском
Джерело:"Нафтогаз"
Українських споживачів обслуговують різні регулятори. Більшість громадян забезпечує газом "Нафтогаз".
Чи зросте тариф на газ
Вартість газу для побутових споживачів має залишатися без змін у вересні. Регулятор "Нафтогаз" зафіксував свій тариф щонайменше до травня 2025 року.
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В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.
Тариф у "Нафтогазі" не змінюється вже протягом декількох сезонів. Зараз він складає 7,96 гривні за кубометр.
У інших регуляторів вартість газопостачання така: