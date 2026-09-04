Тариф на електроенергію буде вдвічі менше: важливі зміни з 1 жовтня

Українці можуть відчутно скоротити щомісячні комунальні витрати без відмови від звичного комфорту. Для цього достатньо знати про спеціальні тарифні умови та правильно налаштувати роботу побутових приладів.

Який тариф на світло діятиме у жовтні

З 1 вересня базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться без змін і становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Проте суттєво заощадити можна завдяки переходу на багатозонний облік, про що повідомили у ПАТ "Львівобленерго". Встановлення такого приладу дає змогу гнучко регулювати суму комуналки.

Використання двозонного приладу дозволяє платити лише 2,16 гривні за кіловат-годину у період із 23:00 до 07:00, тоді як удень діє стандартна ціна 4,32 гривні.

Тризонний лічильник має ще вигідніший нічний тариф – 1,73 гривні з 23:00 до 07:00. У інші години розцінки такі:

у пікові години з 08:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 вартість електроенергії зростає до 6,48 гривні;

а решту часу застосовується звичайний тариф – 4,32 гривні.

Які пільги будуть діяти з 1 жовтня

Окремий механізм підтримки передбачено для домогосподарств, де електроенергія є основним джерелом обігріву житла. Протягом усього опалювального сезону з 1 жовтня до 30 квітня за споживання до 2 000 кіловат-годин на місяць діятиме пільгова ціна. Вона наразі складає – 2,64 гривні за кіловат-годину.

Усі обсяги понад цей ліміт розраховуватимуться за базовою ставкою. Тобто, нині – 4,32 гривні.

Коли планують наступне підвищення тарифів на електроенергію

За рішенням уряду, діючий тариф у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину зафіксовано щонайменше до кінця жовтня. Інформації про подальше зростання вартості електроенергії поки немає.

Водночас нинішній тариф покриває лише приблизно 55% реальних ринкових витрат. Йдеться саме про виробництво й транспортування електроенергії,