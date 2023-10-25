Вода, газ та світло: за що українці платитимуть менше у листопаді

Загалом ніяких змін у тарифах наступного місяця чекати не варто. Така ситуація продовжуватиметься щонайменше до кінця опалювального сезону.

Ціни на електроенергію

Тариф на електроенергію для українців підвищили ще 1 червня 2023 року й з того часу він – 2,64 гривні за кіловат-годину. У Міненергетики пообіцяли, що таку вартість зберігатимуть до кінця опалювального сезону, тож найближчі зміни на нас чекають у 2024 році.

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До слова, існує спосіб зменшити свій тариф для тих, хто часто використовує світло вночі. Для цього потрібно встановити двозонний чи тризонний лічильник світла. Таким чином у нічний час вартість одного кіловату знижуватиметься до 1,32 гривні.

Тариф за воду все ж не змінять

Попри намагання НКРЕКП у липні збільшити вартість централізованого водопостачання та водовідведення, українці продовжать платити за старими тарифами.

Літом ціна мала зрости на 32%, тож у середньому звичайне домогосподарство з 2 – 3 людей платило б по 62 гривні за кубометр.

Якою буде вартість газу

Вартість самого газу для населення теж не зміниться. Враховуючи те, що більшість українців є клієнтами Нафтогазу, їх тариф складе 7,96 гривні за кубометр (з ПДВ). У інших постачальників ціни відрізняються.

Проте з 1 листопада знизиться ціна на доставку газу. Тепер потрібно буде платити лише за виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, яке не було опломбоване.

Тарифи у 2024 році

До завершення воєнного стану та ще 6 місяців після нього в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на такі комунальні послуги – централізоване опалення, гаряче водопостачання, розподіл газу.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що наступного року тарифи на основні комунальні послуги можуть показати наступну динаміку: