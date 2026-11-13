Тарифи на газ заморозили: скільки коштуватиме кубометр для українців з 1 листопада

Тариф на газ для українців не змінювався протягом останніх декількох років. Йдеться саме про побутових споживачів. Уряд ухвалив рішення, що буде з цінами на газ протягом опалювального сезону 2026 - 2027 років.

Скільки коштуватиме газ для населення взимку

Для переважної більшості українських родин, яких обслуговує компанія "Нафтогаз", базовий тариф на газ з 1 листопада зафіксовано на рівні 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна діятиме щонайменше до 31 березня 2027 року, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Хоча левова частка споживачів купує паливо у вказаного постачальника, на ринку продовжують працювати й інші компанії. Їхні комерційні пропозиції відрізняються, тож підсумкова сума в платіжці безпосередньо залежить від того, з ким укладено договір.

За даними порталу "ГазПравда", розцінки постачальників наразі коливаються від 7,96 до майже 10 гривень за кубометр:

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр;

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр;

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр;

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр;

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – 9,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр;

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр.

Як розраховується плата за розподіл і доставку газу

Окрім вартості спожитого ресурсу, українці щомісяця сплачують за доставку блакитного палива за окремою квитанцією. Тарифи на розподіл газу також заморожені, однак їхній розмір суттєво різниться залежно від регіону проживання та оператора газорозподільних мереж.

Кінцева сума в платіжці за доставку не залежить від обсягу газу, спаленого в поточному місяці. Її розраховують індивідуально на базі споживання за минулий "газовий рік" (період із 1 жовтня по 30 вересня).

Важливо! Аби розрахувати плату за доставлення газу, загальну кількість спожитих кубометрів за газовий рік ділять на 12 місяців і множать на фіксований тариф вашого місцевого облгазу.