Тарифи на газ: скільки платитимуть українці у жовтні

Питання вартості комунальних тарифів залишається вельми важливим для багатьох українців. Зокрема, до цього переліку входить й вартість газу.

Якими будуть ціни на газ для населення?

Для переважної більшості українців, які користуються послугами компанії "Нафтогаз України", вартість блакитного палива залишається незмінною – вони й надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр, про що повідомляє видання "Газ.Правда".

Проте для клієнтів інших постачальників ситуація дещо відрізняється, адже їхні річні тарифні плани коливаються в межах від 7,96 до 9,99 гривні за кубічний метр.

Слід також додати, що компанія "Нафтогаз" зафіксувала дію свого тарифного плану "Фіксований" аж до 30 квітня 2027 року.

Нагадаємо, що для уникнення переплат та нарахувань за середнім споживанням, важливо вчасно звітувати про використані об'єми газу. Показники газових лічильників потрібно передати у чітко визначений період – з 1 по 5 число. Наприклад, за показники за вересень потрібно буде передати з 1 по 5 жовтня.

Ба більше, застосунок "Нафтогазу" – Куб – розширив свої функції. Додаток стає єдиним цифровим сервісом для керування комунальними послугами.