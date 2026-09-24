Какими будут цены на газ для населения?

Для подавляющего большинства украинцев, пользующихся услугами компании "Нафтогаз Украины", стоимость голубого топлива останется неизменной – они и в дальнейшем будут платить 7,96 гривны за кубометр, что сообщает издание "Газ.Правда".

Однако для клиентов других поставщиков ситуация несколько иная, ведь их годовые тарифные планы колеблются в пределах от 7,96 до 9,99 гривны за кубический метр.

Следует также добавить, что компания "Нафтогаз" зафиксировала действие своего тарифного плана "Фиксированный" вплоть до 30 апреля 2027 года.

Напомним, что для избежания переплат и начислений по среднему потреблению важно своевременно сообщать об использованных объемах газа. Показания газовых счетчиков необходимо передавать в четко установленный период – с 1 по 5 число. Например, показания за сентябрь необходимо будет передать с 1 по 5 октября.

Более того, приложение "Нафтогаза" – "Куб" – расширило свои функции. Приложение становится единым цифровым сервисом для управления коммунальными услугами.